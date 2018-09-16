В США погиб мужчина в результате нападения акулы
В американском городе Уэлфлит погиб мужчина в результате нападения акулы, сообщает местная полиция на своей странице Facebook.
Отмечается, что молодого человека с укусами доставили в больницу, где он скончался.
В декабре 2017 года тигровая акула напала на американскую туристку у берегов острова Кокос в Тихом океане, женщина погибла.
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