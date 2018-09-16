Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11

В американском штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до 11.

Об этом информирует FOX News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.