Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до восьми

В американском штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до восьми, один из них ребёнок.

Об этом информирует CNN со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о семи жертвах. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.