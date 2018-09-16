Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до восьми
В американском штате Северная Каролина число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до восьми, один из них ребёнок.
Об этом информирует CNN со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о семи жертвах.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.
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