Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до семи

В штате Северная Каролина (США) число погибших в результате последствий урагана «Флоренс» возросло до семи.

Об этом информирует NBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти жертвах. В Уилмингтоне в результате падения дерева на дом погибли женщина и маленький ребёнок, ещё двое погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в округе Пендер. Также два человека погибли в округе Картерет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.