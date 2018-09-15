Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до семи
- Reuters
Об этом информирует NBC со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о пяти жертвах. В Уилмингтоне в результате падения дерева на дом погибли женщина и маленький ребёнок, ещё двое погибли в городе Кинстон. Пятая жертва зарегистрирована в округе Пендер. Также два человека погибли в округе Картерет.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.