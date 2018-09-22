Акула напала на туристку в Австралии

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У островов Уитсандей в Австралии акула атаковала и тяжело ранила туристку. Об этом передаёт портал Mercury.

«46-летняя женщина плавала рядом с яхтой в Сид-Харборе у залива Сомилл Бэй на острове Уитсандей в среду днём, когда на неё напала акула... После нападения женщину подняли на борт, где врач оказал ей первую помощь... Маккайская больница позже подтвердила, что женщина находилась в критическом состоянии из-за потери крови», — говорится в публикации.

Пострадавшую доставили в больницу на вертолёте. На борту яхты был врач, который сумел остановить кровотечение, что в конечном счёте и спасло жизнь туристки.

16 сентября в американском городе Уэлфлит погиб мужчина в результате нападения акулы.

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