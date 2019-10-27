В Техасе число пострадавших при стрельбе возросло до 16

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В американском штате Техас в результате стрельбы во время студенческой вечеринки, по последним данным, два человека погибли и 16 получили ранения, информирует NBC.
В Техасе число пострадавших при стрельбе возросло до 16
  • © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что подозреваемый пока не задержан, его личность устанавливается, мотивы неизвестны.

Шериф округа Хант Рэнди Микс призвал людей сотрудничать со следствием, заявив, что его «ужасает» отсутствие точного описания стрелка при таком значительном числе свидетелей. 

Установлено, что двое убитых были мужчинами.

По предварительным данным, инцидент произошёл в субботу, 26 октября, вечером. На вечеринке присутствовали более 750 человек.

Ранее стало известно, что при стрельбе два человека погибли, более десяти получили ранения.

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