В американском городе Бока-Ратон произошла стрельба в торговом центре

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Полиция американского города Бока-Ратон, штат Флорида, сообщила об одном пострадавшем в результате стрельбы в торговом центре.

«Поступили сообщения о выстрелах. Один человек с пулевым ранением был доставлен в медицинский центр Делрей. Штурмовые группы SWAT продолжают осматривать торговый центр», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Уточняется, что стрелок не был обнаружен. Сотрудники правоохранительных органов провели экстренную эвакуацию всех посетителей из торгового центра, где произошло ЧП.

11 октября в американском городе Пелхэм мужчина устроил стрельбу в церкви. О погибших в результате инцидента не сообщалось.

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