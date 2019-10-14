В американском городе Бока-Ратон произошла стрельба в торговом центре

Полиция американского города Бока-Ратон, штат Флорида, сообщила об одном пострадавшем в результате стрельбы в торговом центре.

«Поступили сообщения о выстрелах. Один человек с пулевым ранением был доставлен в медицинский центр Делрей. Штурмовые группы SWAT продолжают осматривать торговый центр», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Updating-no active shooter. Report of shots fired. One person with gunshot wound transported to Delray Medical Center. SWAT teams grid searching mall. If in mall shelter in place until officers reach you to evacuate you @bocapolice — Boca Raton Police (@BocaPolice) October 13, 2019

Уточняется, что стрелок не был обнаружен. Сотрудники правоохранительных органов провели экстренную эвакуацию всех посетителей из торгового центра, где произошло ЧП.

11 октября в американском городе Пелхэм мужчина устроил стрельбу в церкви. О погибших в результате инцидента не сообщалось.