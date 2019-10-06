В полиции рассказали подробности о стрельбе в Канзас-Сити
- globallookpress.com
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции Томаса Томасика, стрельба произошла в 01:27 по местному времени в текила-баре.
Четыре человека погибли на месте происшествия — внутри бара. Пять раненых увезли в больницы, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Жертвы преступления пока не опознаны.
Телеканал уточняет, что бар Tequila KC является частным заведением, куда могут попасть лишь члены клуба.
В настоящее время полиция работает на месте инцидента. Работники ведомства не обладают достаточной информацией о внешности подозреваемого, отметил Томасик.
Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити. По предварительным данным, злоумышленник вошёл в бар и начал стрелять.