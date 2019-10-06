В полиции рассказали подробности о стрельбе в Канзас-Сити

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Стрельба в американском Канзас-Сити произошла во время вечеринки в одном из частных баров города, в настоящее время напавший находится в бегах, сообщили в полиции.
В полиции рассказали подробности о стрельбе в Канзас-Сити
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Как сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции Томаса Томасика, стрельба произошла в 01:27 по местному времени в текила-баре.

Четыре человека погибли на месте происшествия — внутри бара. Пять раненых увезли в больницы, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Жертвы преступления пока не опознаны.

Телеканал уточняет, что бар Tequila KC является частным заведением, куда могут попасть лишь члены клуба.

В настоящее время полиция работает на месте инцидента. Работники ведомства не обладают достаточной информацией о внешности подозреваемого, отметил Томасик.

Ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити. По предварительным данным, злоумышленник вошёл в бар и начал стрелять.

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