СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе
- Reuters
По данным СМИ, мероприятие проходило в ночном клубе, подозреваемый пока не задержан.
В полицейском отделе при университете Texas A&M Commerce University заявили, что «в Коммерсе не было ситуации со стрельбой», а «событие было за пределами Гринвилля».
«В Коммерсе растёт паника, так как все продолжают говорить о стрельбе. Мы пытаемся разъяснить, что в Коммерсе нет опасности», — говорится в сообщении.
В полиции пообещали предоставить дополнительную информацию позже.
Ранее в Пенсильвании шесть человек пострадали при стрельбе.