СМИ: В Техасе два человека погибли и более 10 пострадали при стрельбе

В Коммерсе (штат Техас) в результате стрельбы во время студенческой вечеринки погибли по меньшей мере два человека, ещё более десяти получили ранения. Об этом сообщает Fox News.

По данным СМИ, мероприятие проходило в ночном клубе, подозреваемый пока не задержан.

В полицейском отделе при университете Texas A&M Commerce University заявили, что «в Коммерсе не было ситуации со стрельбой», а «событие было за пределами Гринвилля».

«В Коммерсе растёт паника, так как все продолжают говорить о стрельбе. Мы пытаемся разъяснить, что в Коммерсе нет опасности», — говорится в сообщении.

В полиции пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Ранее в Пенсильвании шесть человек пострадали при стрельбе.