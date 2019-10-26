Колонна американских военнослужащих вернулась из Ирака в Сирию

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Колонна американских военнослужащих покинула иракские территории и вернулась в провинцию Хасеке в Сирии, сообщает SANA.
Колонна американских военнослужащих вернулась из Ирака в Сирию
  • AFP

Отмечается, что колонна включает в себя десятки военнослужащих, военную технику и вертолёты.

Ранее в Минобороны России, комментируя намерение Вашингтона сохранить группировку американских военнослужащих на востоке Сирии, заявили, что целью таких действий является обеспечение защиты месторождений углеводородов от нападений. 

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат из Сирии домой. 

Позднее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

В пятницу, 25 октября, Эспер рассказал о планах США отправить дополнительные силы в провинцию Дейр эз-Зор в Сирии для охраны там нефтяных ресурсов и исключения ситуации взятия под контроль этой местности боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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