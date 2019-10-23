МИД России: меморандум с Турцией по Сирии реализуют без кровопролития

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что меморандум России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии будет реализован без кровопролития, передаёт ТАСС.

«Мы исходим из того, что реализация договорённостей между нами и турками, закреплённых в меморандуме, будет осуществляться без какого-либо насилия», — сказал Вершинин.

По его словам, договорённости основываются на контактах, которые проводились в последнее время между всеми сторонами, поэтому так важно, чтобы всё «было сделано без кровопролития».

Ранее Министерство обороны России представило инфографику, где отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.

Во вторник, 22 октября, в Сочи в ходе встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана президенты договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции с 23 октября в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.

Подробности — в материале RT.