Чавушоглу рассказал о посреднической роли России в Аданском соглашении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о посреднической роли России в выполнении условий Аданского соглашения между Турцией и Сирией.

«Аданское соглашение имеет силу. Но проблема в том, что если даже у (сирийского. — RT) режима есть желание его выполнять, у него нет возможностей. Так что Россия в этой ситуации возьмёт на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — приводит ТАСС слова Чавушоглу.

Согласно подписанному Турцией и Сирией в 1998 году Аданскому соглашению, Анкара получает право ввести войска на сирийскую территорию в случае, если Дамаск предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о риске попадания курдов «под каток турецкой армии».

22 октября лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось достичь судьбоносных решений, которые позволят разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии.

Подробности — в материале RT.