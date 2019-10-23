Чавушоглу рассказал о посреднической роли России в Аданском соглашении
- Reuters
«Аданское соглашение имеет силу. Но проблема в том, что если даже у (сирийского. — RT) режима есть желание его выполнять, у него нет возможностей. Так что Россия в этой ситуации возьмёт на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — приводит ТАСС слова Чавушоглу.
Согласно подписанному Турцией и Сирией в 1998 году Аданскому соглашению, Анкара получает право ввести войска на сирийскую территорию в случае, если Дамаск предпринимает недостаточно действий для борьбы с незаконными курдскими формированиями.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о риске попадания курдов «под каток турецкой армии».
22 октября лидерам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось достичь судьбоносных решений, которые позволят разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии.
Подробности — в материале RT.