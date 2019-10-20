Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
- РИА Новости
«Крайнюю обеспокоенность у всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить на встрече с Путиным в Сочи 22 октября новый этап реализации шагов по Сирии, а также договориться о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
В Кремле, комментируя военную операцию Турции на севере САР «Источник мира», призвали Анкару действовать соразмерно ситуации.