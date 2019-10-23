В Кремле заявили о риске попадания курдов «под каток турецкой армии»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о риске попадания курдов «под каток турецкой армии», отметив предательство Соединёнными Штатами курдов.
В Кремле заявили о риске попадания курдов «под каток турецкой армии»
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

По словам Пескова, если курдские формирования с вооружениями не отойдут, то отойти придётся «сирийским пограничникам и российской военной полиции», «фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии».

Также он сообщил о предательстве Соединёнными Штатами курдов, которые в последние несколько лет были «самыми близкими союзниками». 

«Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал Песков.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри усомнился в том, что Россия сможет добиться ухода курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из обговорённых с Турцией районов. 

Сообщалось, что курдские отряды выведены из зон безопасности в Сирии.

Во вторник, 22 октября, в ходе переговоров российского и турецкого президентов, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, лидерам удалось достичь судьбоносных решений, которые позволят разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии.

Подробности — в материале RT.

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