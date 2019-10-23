В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

«Есть соглашение между Турцией и Россией, которое я читал сегодня после полудня. В нём много дыр. Я знаю только то, что это остановит Турцию от того, чтобы двигаться вперёд», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российская сторона в рамках заключённых договорённостей взяла на себя «размытые» обязательства.

В частности, он усомнился в том, что Россия сможет добиться ухода курдских Отрядов народной самообороны (YPG) из обговорённых с Турцией районов.

«Мы сделали так, что YPG ушли», — добавил он.

Ранее в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам российского лидера, по итогам встречи достигнуты судьбоносные решения, которые позволят разрешить острую ситуацию на границе Турции и Сирии.

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