Путин назвал ситуацию в Сирии острой

Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии.

«Ситуация в регионе — очень острая, мы все это понимаем», — цитирует ТАСС российского лидера.

Он добавил, что в связи с этим консультации России и Турции по данному вопросу очень востребованны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.

15 октября состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, во время которого российский президент пригласил своего коллегу в Россию, приглашение было принято.