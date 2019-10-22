Путин назвал ситуацию в Сирии острой
- РИА Новости
«Ситуация в регионе — очень острая, мы все это понимаем», — цитирует ТАСС российского лидера.
Он добавил, что в связи с этим консультации России и Турции по данному вопросу очень востребованны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
15 октября состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, во время которого российский президент пригласил своего коллегу в Россию, приглашение было принято.