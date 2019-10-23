В Пентагоне изучают причастность Турции к военным преступлениям в САР

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CNN сообщил, что ведомство изучает причастность Турции к военным преступлениям в ходе проведения военной операции в Сирии.

«Я видел сообщения, мы пытаемся отследить их. Они ужасны, и если они верны, я предполагаю, что они верны, то их можно расценивать как военные преступления», — заявил он.

Эспер также заявил, что Пентагон продолжит отслеживать сообщения о военных преступлениях и надеется на то, что виновные будут привлечены к ответственности.

«Во многих случаях виновными могут быть признаны власти Турции», — добавил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне».

Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с радио Sputnik заявил, что оценивать заявления нынешней американской администрации стоит крайне критически, так как «чехарда в этих заявлениях постоянно присутствует».