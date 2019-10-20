В Турции заявили о нападении курдов на турецких военных в Сирии

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На северо-востоке Сирии погиб турецкий военный, несмотря на соглашение о приостановке операции «Источник мира». Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Как сообщили в ведомстве, военный был убит 20 октября во время наблюдения в районе Телль-Абъяда.

Ещё один турецкий военнослужащий был ранен в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт «террористами из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», заявили там.

Турецкие вооружённые силы взяли под контроль сирийский город Телль-Абъяд 13 октября.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции «Источник мира» в САР для отвода сил самообороны сирийских курдов.

Позднее курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Эрдоган опроверг эти сообщения.

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