Турция взяла под контроль сирийский Телль-Абъяд
Турецкие вооружённые силы взяли под контроль сирийский город Телль-Абъяд в ходе операции «Источник мира».
- Reuters
Об этом сообщает агентство Anadolu.
10 октября сообщалось, что турецкие сухопутные подразделения вошли в черту города Телль-Абъяд.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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