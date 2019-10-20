Глава Пентагона прокомментировал режим прекращения огня в Сирии
«Я думаю, что в целом прекращение огня соблюдается, мы видим стабилизацию на линиях», — приводит ТАСС его слова.
Эспер также уточнил, что в Сирии наблюдаются отдельные нарушения режима прекращения огня.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.
17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.