Глава Пентагона прокомментировал режим прекращения огня в Сирии

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер сообщил, что режим прекращения огня в Сирии в целом соблюдается. По его словам, в зоне конфликта наблюдается стабилизация на линиях соприкосновения.

«Я думаю, что в целом прекращение огня соблюдается, мы видим стабилизацию на линиях», — приводит ТАСС его слова.

Эспер также уточнил, что в Сирии наблюдаются отдельные нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.