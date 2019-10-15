Киев призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за выборов в Крыму

Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений. Мы также попросили усилить санкции из-за недавних так называемых выборов в оккупированном Крыму», — написал он в Twitter.

We have a consensus with 🇪🇺 ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 15, 2019

8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней. МИД Украины выразил протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

В американском посольстве в Киеве заявили о непризнании выборов на полуострове.

Позднее Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной этих выборов.

30 сентября в Германии заявили, что позиция в отношении антироссийских санкций остаётся прежней: необходим прогресс в реализации минских договорённостей.

Летом российский лидер Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, отмечал, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.