В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму

Короткая ссылка
Посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма. Соответствующая публикация размещена в Twitter дипломатической миссии.
В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму
  • Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото / © Kholodovsky / wikipedia.org

«Мы не признаём результаты так называемых выборов, проведённых оккупационными властями России», — говорится в сообщении.

Американские дипломаты выступили с осуждением «незаконных действий» России в Крыму.

«Ещё раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — добавили в посольстве.

Как передаёт РИА Новости, «Единая Россия» набирает на выборах в парламент Крыма более 54,3% голосов.

На втором месте ЛДПР, которая набирает 17%, у КПРФ — 8,2%.

«Крыминформ» пишет, что «Единая Россия» по итогам голосования по партийным спискам получит восемь депутатских мандатов в законодательном собрании Севастополя.

8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней. МИД Украины выразил протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

В Крыму отметили, что жители полуострова выбирают органы республиканской власти, крымский парламент, органы местного самоуправления.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить