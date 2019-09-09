В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму
- Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото / © Kholodovsky / wikipedia.org
«Мы не признаём результаты так называемых выборов, проведённых оккупационными властями России», — говорится в сообщении.
Американские дипломаты выступили с осуждением «незаконных действий» России в Крыму.
«Ещё раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», — добавили в посольстве.
Ми не ви́знаємо результати так званих «виборів», проведених окупаційною владою Росії. Ми засуджуємо незаконні дії Росії в Криму та ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/1lsKRkmc6W— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 9, 2019
Как передаёт РИА Новости, «Единая Россия» набирает на выборах в парламент Крыма более 54,3% голосов.
На втором месте ЛДПР, которая набирает 17%, у КПРФ — 8,2%.
«Крыминформ» пишет, что «Единая Россия» по итогам голосования по партийным спискам получит восемь депутатских мандатов в законодательном собрании Севастополя.
8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней. МИД Украины выразил протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
В Крыму отметили, что жители полуострова выбирают органы республиканской власти, крымский парламент, органы местного самоуправления.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.