МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму
- РИА Новости
«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», — говорится в заявлении.
В МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что Крым «вернётся» в состав Украины.
8 сентября в России проходит единый день голосования.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.