Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования

В воскресенье, 8 сентября, по всей стране проходят выборы различного уровня. Гражданам РФ предстоит избрать депутатов законодательных собраний и городских дум, глав муниципальных образований и губернаторов. Как сообщает ЦИК, в общей сложности в 85 субъектах РФ открыто свыше 48 тыс. избирательных участков, в бюллетенях для голосования представлена информация о более чем 118 тыс. кандидатов. Правопорядок в единый день голосования будут обеспечивать около 20 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости