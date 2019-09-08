Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования

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Роман Шимаев
В воскресенье, 8 сентября, по всей стране проходят выборы различного уровня. Гражданам РФ предстоит избрать депутатов законодательных собраний и городских дум, глав муниципальных образований и губернаторов. Как сообщает ЦИК, в общей сложности в 85 субъектах РФ открыто свыше 48 тыс. избирательных участков, в бюллетенях для голосования представлена информация о более чем 118 тыс. кандидатов. Правопорядок в единый день голосования будут обеспечивать около 20 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. RT ведёт текстовую трансляцию.
Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования
  • РИА Новости
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  • 08 сентября 2019

    На территории Москвы открылись все избирательные участки, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов. При этом за первые полчаса свой голос отдали свыше 10% зарегистрированных электронных избирателей.

    «Если учесть, что пять лет назад на 10:00 утра проголосовало 1,5% избирателей по всей Москве, то мы видим, как активно идёт электронное голосование, считайте, что в восемь раз интенсивнее, чем в обычном голосовании», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

    Венедиктов также указал, что онлайн-голосование вызвало интерес у послов Мексики и Нигерии, которые «очень подробно смотрели и записывали, каким образом оно организовано».

  • Продолжаем тему новых технологий. Как заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, в будущем по всей России будут создаваться цифровые избирательные участки.

    «Мы уверены что это (цифровые избирательные участки. — RT) будет создаваться по всей стране», — цитирует его ТАСС.

    Булаев посетил цифровой участок 9005, расположенный в районе Раменки.

  • 8 сентября в Москве избирателям впервые предоставляется возможность электронного голосования. Онлайн-процедура проводится в трёх экспериментальных избирательных округах: №1 (Крюково, Матушкино, Савёлки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

    Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, за четверть часа в онлайн-голосовании приняли участие 4,8% от включённых в реестр электронных избирателей.

  • День тишины перед единым днём голосования в России прошёл без серьёзных нарушений, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, 7 сентября прошло «в полном спокойствии».

    «Я вчера на работе не видел серьёзных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать», — цитирует Булаева ТАСС.

  • Уже начинают появляться первые сведения о явке избирателей.

    Так, в Сахалинской области, где работают 453 избирательных участка, к 15:00 (07:00 мск) по местному времени проголосовали более 101 тыс. человек. Таким образом, явка под голосование составила 27,13% от общего количества избирателей.

    При этом в Забайкальском крае свыше 100 тыс. человек отдали свой голос уже к 12:45 местного времени (06:45 мск) — явка 12,69%.

    Кроме того, примерно 28 тыс. избирателей приняли участие в досрочном голосовании, которое проводилось в Москве с 28 августа по 7 сентября.

    «Досрочное голосование в Москве — 28 079 из 7,2 млн (0,39%)», — написал в своём Telegram-канале руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

  • Как сообщил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин, в единый день голосования по всей России задействуется около 20 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии для обеспечения правопорядка.

    «Совместно с правоохранительными органами безопасность будет обеспечена в необходимом объёме», — цитирует его ТАСС.

  • Согласно данным ЦИК, на выборы разного уровня выдвинуто более 118 тыс. кандидатов. По итогам голосования будут замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.

    В частности, в 16 субъектах РФ будут избраны губернаторы, ещё в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания и областные думы. Кроме того, пройдут довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.

  • В 08:00 открылись свыше 3,6 тыс. избирательных участков в Москве. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов городской Думы. Закроются участки в 20:00.

    При этом первые избирательные участки на территории России открылись ещё накануне (в 23:00 мск 7 сентября) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    В общей сложности по всей стране работают свыше 48 тыс. избирательных участков.

  • Доброе утро, уважаемые читатели RT! В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования.

    Гражданам РФ предстоит избрать губернаторов, членов законодательных собраний, мэров, а также депутатов городских дум и муниципальных образований. Кроме того, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

    Мы начинаем нашу текстовую трансляцию, в которой расскажем о самых важных событиях единого дня голосования!

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