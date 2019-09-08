В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

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Анастасия Румянцева
Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в Крыму.
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
  • РИА Новости

«В очередной раз мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность», — отметил Ганжара.

Депутат напомнил, что крымчане выбирают органы республиканской власти, крымский парламент, органы местного самоуправления, и, как подчеркнул Ганжара, сегодня происходит процесс формирования уже второго созыва таких органов.

«Мы, конечно, понимаем, что все органы, которые работали на протяжении пяти лет и которые будут избраны, будут иметь абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства», — пояснил он.

Ганжара добавил, что другой реакции от украинских властей в Крыму и не ожидали.

«Что там думают на Украине относительно этого, нас не касается», — заключил депутат.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму. 

В МИД также призвали международных партнёров дать «принципиальную оценку» действиям Москвы и «увеличить давление» на неё.

8 сентября в России проходит единый день голосования.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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