Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму

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Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». За соответствующий документ проголосовали 325 депутатов.
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
  • РИА Новости

Как отмечается, парламентарии «осудили очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации».

Кроме того, они призвали международное сообщество дать оценку действиям Москвы.

8 сентября в России прошёл единый день голосования. В частности, в Крыму выбирали депутатов Госсовета.

Украинский МИД выразил решительный протест из-за голосования на полуострове. 

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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