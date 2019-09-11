Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
- РИА Новости
Как отмечается, парламентарии «осудили очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации».
Кроме того, они призвали международное сообщество дать оценку действиям Москвы.
8 сентября в России прошёл единый день голосования. В частности, в Крыму выбирали депутатов Госсовета.
Украинский МИД выразил решительный протест из-за голосования на полуострове.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.