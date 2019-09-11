Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму

Верховная рада поддержала проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». За соответствующий документ проголосовали 325 депутатов.

Как отмечается, парламентарии «осудили очередное нарушение международного права со стороны Российской Федерации».

Кроме того, они призвали международное сообщество дать оценку действиям Москвы.

8 сентября в России прошёл единый день голосования. В частности, в Крыму выбирали депутатов Госсовета.

Украинский МИД выразил решительный протест из-за голосования на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.