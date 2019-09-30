Германия назвала условием снятия санкций с России выполнение «Минска»

Позиция Германии в отношении антироссийских санкций остаётся прежней: необходим прогресс в реализации минских договорённостей. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Позиция федерального правительства остаётся неизменной: необходим существенный прогресс в реализации минских договорённостей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций», — цитирует РИА Новости Зайберта.

По его словам, в настоящее время представители Германии совместно с другими участниками нормандского формата работают над этим «изо всех сил».

Зайберт назвал «позитивными и вызывающими надежду сигналами» освобождение Россией и Украиной задержанных лиц, а также разведение сил в станице Луганская.

На брифинге также присутствовал представитель МИД Германии Райнер Бройль, который отметил, что речь идёт «не о немецких, а о европейских санкциях», решение по которым «принимается не в Берлине».

«Наша позиция ясна: минские договорённости должны быть реализованы, и не частично, не отдельными пунктами, а в целом — как Минские соглашения. Это наша позиция, к этому привязаны санкции, и это остаётся неизменным», — напомнил дипломат.

После этого Зайберт заявил, что «берёт назад слово «ослабление».

«Позиция правительства прежняя: «Минск» должен быть реализован по всем основополагающим пунктам. Но мы ещё очень далеки от этого», — пояснил он.

Как заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель, Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

Глава Евросовета Дональд Туск также подчёркивал, что санкции не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости.

Президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, отмечал, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.