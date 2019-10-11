Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию

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Пентагон подтвердил, что США размещают дополнительно 3000 военных в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американское военное ведомство.
Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять военный контингент на Ближний Восток, и это решение обошлось стране в $8 трлн.

Говоря о Сирии, американский лидер заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

При этом в конце сентября сообщалось, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон пошёл на этот шаг в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые произошли 14 сентября.

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