Пентагон подтвердил отправку 3000 военных США в Саудовскую Аравию

Пентагон подтвердил, что США размещают дополнительно 3000 военных в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на американское военное ведомство.

#BREAKING US has deployed additional 3,000 troops to Saudi Arabia, says Pentagon pic.twitter.com/CHLzyN5HOS — AFP news agency (@AFP) October 11, 2019

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять военный контингент на Ближний Восток, и это решение обошлось стране в $8 трлн.

Говоря о Сирии, американский лидер заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

При этом в конце сентября сообщалось, что США дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон пошёл на этот шаг в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые произошли 14 сентября.