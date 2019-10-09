Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
- Reuters
«Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке», — написал он.
По его словам, Турция «обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков «Исламского государства»*, которых Европа отказалась принять назад».
«Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — добавил Трамп.
Ранее Трамп, говоря о Сирии, заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.