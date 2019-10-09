Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток. Такую точку зрения он высказал в Twitter.
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
  • Reuters

«Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда не следовало быть на Ближнем Востоке», — написал он.

По его словам, Турция «обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков «Исламского государства»*, которых Европа отказалась принять назад».

«Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп, говоря о Сирии, заявил, что Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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