Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.

«Соединённые Штаты потратили $8 трлн на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших военнослужащих погибли или получили тяжёлые ранения. Миллионы людей погибли с противоположной стороны. Ввод (войск. — RT) на Ближний Восток — худшее решение за всю историю нашей страны», — написал на своей странице в Twitter Трамп.

Он добавил, что война была начата из-за сфабрикованной и уже опровергнутой информации о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения.

«Его там не было», — заявил Трамп, отметив, что в настоящее время происходит неспешное и осмотрительное возвращение американских военнослужащих.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток. Он отметил, что, Турция «обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков «Исламского государства»*, которых Европа отказалась принять назад».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.