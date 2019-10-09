Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток

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Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
  • Reuters

«Соединённые Штаты потратили $8 трлн на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших военнослужащих погибли или получили тяжёлые ранения. Миллионы людей погибли с противоположной стороны. Ввод (войск. — RT) на Ближний Восток — худшее решение за всю историю нашей страны», — написал на своей странице в Twitter Трамп.

Он добавил, что война была начата из-за сфабрикованной и уже опровергнутой информации о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения.

«Его там не было», — заявил Трамп, отметив, что в настоящее время происходит неспешное и осмотрительное возвращение американских военнослужащих.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток. Он отметил, что, Турция «обязана взять под свою ответственность захваченных боевиков «Исламского государства»*, которых Европа отказалась принять назад».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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