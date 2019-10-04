В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина

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В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Гражданин Италии был заключён под стражу в Марино 2 октября по запросу Соединённых Штатов по делу о шпионаже с целью кражи коммерческих секретов американской авиакомпании», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

По версии следствия, обвиняемые могли использовать полученные сведения для разработки двигателей, включая ПД-14 для самолёта МС-21, а также, предположительно, для двигателя ПД-35 для широкофюзеляжного самолёта CR929.

«ПД-14 — российский авиадвигатель, который может использоваться либо в качестве крупного двигателя для военных самолётов, либо в качестве небольшого двигателя для гражданских самолётов», — говорится в приложенном обвинительном заключении.

Ранее суд в Неаполе отклонил ходатайство об освобождении из-под ареста Коршунова.

30 августа стало известно, что в аэропорту Неаполя по запросу США арестован топ-менеджер «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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