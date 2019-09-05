Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

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Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о краже торговых секретов.
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
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Об этом говорится в сообщении американского министерства.

По данным Минюста, Коршунову и гражданину Италии Маурицио Паоло Бьянки предъявлены обвинения по обвинительным заключениям от 21 августа.

«Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании... это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минюста.

Ранее в МИД России подтвердили, что Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее примером недобросовестной конкуренции.

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