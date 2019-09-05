МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, арест был произведён 30 августа.
«Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному», — сообщили в министерстве.
Дипломаты проинформировали, что мужчине оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка, посольство продолжает разбираться в ситуации.
В МИД произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.
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В госкорпорации обещали принять все возможные меры для его возвращения.
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