МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

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Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, арест был произведён 30 августа.

«Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному», — сообщили в министерстве.

Дипломаты проинформировали, что мужчине оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка, посольство продолжает разбираться в ситуации.

В МИД произошедшее назвали примером недобросовестной конкуренции.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Италии задержан директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александр Коршунов.

В госкорпорации обещали принять все возможные меры для его возвращения.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что задержание россиян по запросу Соединённых Штатов мешает двусторонним отношениям.

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