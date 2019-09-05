Посольство России выразило США протест из-за ареста Коршунова

Сотрудники посольства России выразили американской стороне решительный протест в связи с арестом в Италии по запросу США Александра Коршунова, топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех».

Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали немедленного отзыва запроса на экстрадицию Коршунова.

«Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали недопустимой «порочную практику властей США по развязанной ими охоте» на россиян по всему миру. В сообщении говорится, что это идёт вразрез с нормами международного права и ведёт к дальнейшей деградации и непредсказуемости отношений между Россией и США.

Ранее Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы. Его обвиняют по делу о краже коммерческих секретов.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.