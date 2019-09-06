В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова

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В Неаполе в ходе заседания суда по делу россиянина Александра Коршунова, задержанного по запросу американской стороны, обсуждались вопросы процедурного характера.
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства в Италии.

«Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось», — заявил дипломат.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.

Минюст США заявил, что россиянина обвиняют по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

При этом в посольстве России потребовали от США немедленного отзыва запроса на экстрадицию Коршунова.

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