В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства в Италии.
«Состоялось заседание суда Неаполя, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось», — заявил дипломат.
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
Минюст США заявил, что россиянина обвиняют по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
При этом в посольстве России потребовали от США немедленного отзыва запроса на экстрадицию Коршунова.