В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин
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«Мы работаем с Европейской комиссией и постараемся ограничить или полностью устранить эти тарифы», — заявил он в интервью радиостанции Ondacero.
Испанский министр также выразил надежду, что ситуация не приведёт к «сельскохозяйственной войне», которая нанесёт ущерб гражданам и производителям.
«Мы должны чётко показать США, что не хотим торговой войны, но если они начнут её, то мы ответим», — предупредил он.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выступил за подготовку ответных мер в отношении Вашингтона после введения торговых пошлин на $7,5 млрд на товары из ЕС.
2 октября стало известно, что ВТО разрешила США ввести ответные пошлины на $7,5 млрд в год в отношении стран ЕС из-за субсидирования Airbus.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил, что новые торговые пошлины коснутся воздушных судов, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции из Франции, Германии, Испании и Великобритании.