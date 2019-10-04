В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин

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Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин
  • © Norbert Eisele-Hein
  • globallookpress.com

«Мы работаем с Европейской комиссией и постараемся ограничить или полностью устранить эти тарифы», — заявил он в интервью радиостанции Ondacero.

Испанский министр также выразил надежду, что ситуация не приведёт к «сельскохозяйственной войне», которая нанесёт ущерб гражданам и производителям.

«Мы должны чётко показать США, что не хотим торговой войны, но если они начнут её, то мы ответим», — предупредил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выступил за подготовку ответных мер в отношении Вашингтона после введения торговых пошлин на $7,5 млрд на товары из ЕС.

2 октября стало известно, что ВТО разрешила США ввести ответные пошлины на $7,5 млрд в год в отношении стран ЕС из-за субсидирования Airbus.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил, что новые торговые пошлины коснутся воздушных судов, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

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