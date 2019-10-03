Трамп оценил разрешение ВТО ввести пошлины против ЕС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разрешение со стороны арбитра Всемирной торговой организации для Соединённых Штатов ввести пошлины в отношении Евросоюза на $7,5 млрд является большой победой.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было», — сказал Трамп.

Ранее в ВТО заявили, что арбитраж разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

Госсекретарь США Майк Помпео после этого заявил о возможности введения пошлин на итальянское вино и пармезан.