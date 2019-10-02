Помпео пригрозил введением пошлин на европейское вино и сыр

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения пошлин на вино и сыр из европейских стран в связи с разрешением арбитража ВТО для Вашингтона о принятии мер по отношению к ЕС.
Помпео пригрозил введением пошлин на европейское вино и сыр
  • Reuters

«Мы можем ввести пошлины на итальянское вино и пармезан... Возможно некоторые из товаров окажутся в тарифном списке», — заявил Помпео в интервью Sky TG24.

В сообщении ВТО говорится, что арбитр разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.

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