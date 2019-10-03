В Италии не исключили ответных мер на введение США торговых пошлин

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что введение США торговых пошлин на товары из Евросоюза может повлечь аналогичные меры со стороны стран ЕС.
В Италии не исключили ответных мер на введение США торговых пошлин
  • Reuters

«Возможно, что американское решение может вызвать похожие европейские меры в отношении США, но мы надеемся, что ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты не начнут войну торговых пошлин, которая бы ослабила обе стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Ди Майо также призвал обе стороны торгового конфликта к диалогу. 

Ранее сообщалось, что ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В связи с этим торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.

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