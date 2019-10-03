В Италии не исключили ответных мер на введение США торговых пошлин

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что введение США торговых пошлин на товары из Евросоюза может повлечь аналогичные меры со стороны стран ЕС.

«Возможно, что американское решение может вызвать похожие европейские меры в отношении США, но мы надеемся, что ни Евросоюз, ни Соединённые Штаты не начнут войну торговых пошлин, которая бы ослабила обе стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте итальянского внешнеполитического ведомства.

Ди Майо также призвал обе стороны торгового конфликта к диалогу.

Ранее сообщалось, что ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В связи с этим торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.