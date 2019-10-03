США введут новые торговые пошлины в отношении стран ЕС с 18 октября

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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза после получения соответствующего разрешения арбитража ВТО.

«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьёзный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединённые Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Торгового представительства США.

Он уточнил, что основная часть новых американских пошлин затронет продукцию из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

«Пошлины будут введены на ряд импортируемых товаров из стран-членов ЕС, при этом основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании — четырёх стран, ответственных за незаконные субсидии», — подчеркнул Лайтхайзер.

При этом на воздушные суда будут введены пошлины в размере 10%, а на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС — в размере 25%.

«Мы ожидаем вступить в переговоры с Европейским союзом, направленные на решение этого вопроса таким образом, чтобы это было выгодно американским работникам», — добавил торговый представитель США.

В заявлении отмечается, что США запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых ограничительных мер. 

Ранее лидер США Дональд Трамп назвал большой победой разрешение ВТО ввести американские пошлины в отношении Евросоюза на $7,5 млрд. 

Госсекретарь США Майк Помпео при этом допустил введение пошлин на европейское вино и сыр.

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