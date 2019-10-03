Во Франции оценили намерение США ввести пошлины на вино из ЕС

Федерация экспортёров вина Франции (FEVS) сожалеет о решении США ввести таможенные пошлины на товары из Евросоюза. В ведомстве считают, что введение ограничительных мер негативно скажется на потребителях ЕС и Соединённых Штатов.

«Мы сожалеем об этом решении, оно идёт вразрез с принципами открытой торговли. Введение этих таможенных пошлин пагубно скажется на производителях и экспортёрах французских вин, а также на наших клиентах и потребителях в США», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В федерации призвали как можно скорее «добиться отмены пошлин» США.

Ранее сообщалось, что ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В связи с этим торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.