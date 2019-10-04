Маас выступил за принятие ЕС ответных мер на пошлины США

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Глава МИД Германии Хайко Маас выступил за принятие Евросоюзом ответных мер в отношении Соединённых Штатов, которые ранее ввели торговые пошлины на $7,5 млрд на товары из ЕС из-за субсидирования Airbus. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
Маас выступил за принятие ЕС ответных мер на пошлины США
  • Reuters

«ЕС должен отреагировать и с одобрения ВТО, возможно, ввести со своей стороны штрафные пошлины», —  приводит его слова РИА Новости.

Маас добавил, что путь конфронтации, выбранный США, был ошибкой, а также призвал не допустить нанесения ущерба мировой экономике.

«Мы считаем, что это (непринятие США предложения ЕС о «взаимоприемлемом решении». — RT) неправильно, поскольку по обе стороны Атлантики цену за это заплатят работники и потребители», — подчеркнул Маас.

Также глава МИД Германии отметил готовность Европы договориться с США о правилах субсидирования отрасли авиапромышленности.

2 октября ВТО разрешила США ввести ответные торговые меры на $7,5 млрд в год в отношении Евросоюза из-за субсидирования Airbus.

В связи с этим торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза.

Американский лидер Дональд Трамп назвал разрешение со стороны арбитра ВТО большой победой.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что введение США торговых пошлин на товары из Евросоюза может повлечь аналогичные меры со стороны стран ЕС.  

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor назвал разрешение ВТО на введение США пошлин в отношении ЕС «сигналом для экономических отношений».

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