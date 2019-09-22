Иран намерен представить в ООН проект безопасности Персидского залива

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.

«Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива», — приводит РИА Новости его слова.

19 июля силы иранского КСИР задержали в районе Ормузского пролива британский танкер Stena Impero в связи с нарушением им международных правил судоходства.

В конце июля США предложили ряду европейских и некоторым азиатским странам присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе.

Великобритания и Австралия присоединились к коалиции. Германия от участия воздержалась.

Кроме того, обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, стало одной из тем неформальных переговоров министров обороны стран Европейского союза в Хельсинки.