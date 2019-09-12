В Минобороны ожидают от Запада заверений о неразмещении ракет США
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В министерстве заявили, что ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере НАТО — США, а факт испытания этой страной пусковой установки Мк-41, которая используется в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения.
«При этом бездоказательные обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения», — подчеркнули там, добавив, что американцы разрабатывали ракету запрещённой дальности ещё в период действия договора.
Кроме того, в Миноброны отметили, что Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности.
«В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен Соединёнными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнёров заверения о неприемлемости развёртывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона», — подытожили там.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
21 августа Путин прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.
Позднее глава государства поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США.
В Кремле подчёркивали, что Россия приступила к подготовке ответа Вашингтону в связи с испытанием ракеты.