В Минобороны ожидают от Запада заверений о неразмещении ракет США

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Россия рассчитывает услышать от западных стран заверения о том, что на их территории не будут развёртываться американские ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявили в российском Минобороны.
В Минобороны ожидают от Запада заверений о неразмещении ракет США
  • © U.S. Dept of Defense

В министерстве заявили, что ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере НАТО — США, а факт испытания этой страной пусковой установки Мк-41, которая используется в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения.

«При этом бездоказательные обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения», — подчеркнули там, добавив, что американцы разрабатывали ракету запрещённой дальности ещё в период действия договора.

Кроме того, в Миноброны отметили, что Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности.

«В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен Соединёнными Штатами, рассчитываем услышать от западных партнёров заверения о неприемлемости развёртывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона», — подытожили там.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.

21 августа Путин прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

Позднее глава государства поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США.

В Кремле подчёркивали, что Россия приступила к подготовке ответа Вашингтону в связи с испытанием ракеты. 

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