Стало известно состояние президента Бразилии после операции

Пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус рассказал о состоянии президента Бразилии Жаира Болсонару после операции на грыже.

«Пациент находится в стабильном состоянии, не испытывает боли, температура не повышена, его восстановление после операции проходит хорошо», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Баррус, вскоре Болсонару приступит к физиотерапевтическим процедурам, «начнёт сидеть и ходить по коридору».

Ожидается, что бразильский лидер пробудет в клинике до четверга, а до этого момента вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау будет исполнять обязанности главы государства.

Агентство указывает, что это уже четвёртая операция Болсонару после полученного им в ходе избирательной кампании ножевого ранения.

В сентябре 2018 года Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. Позднее напавший рассказал о мотиве своего поступка.