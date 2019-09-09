Стало известно состояние президента Бразилии после операции

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Пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Регу Баррус рассказал о состоянии президента Бразилии Жаира Болсонару после операции на грыже.
Стало известно состояние президента Бразилии после операции
  • Reuters

«Пациент находится в стабильном состоянии, не испытывает боли, температура не повышена, его восстановление после операции проходит хорошо», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Баррус, вскоре Болсонару приступит к физиотерапевтическим процедурам, «начнёт сидеть и ходить по коридору».

Ожидается, что бразильский лидер пробудет в клинике до четверга, а до этого момента вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау будет исполнять обязанности главы государства.

Агентство указывает, что это уже четвёртая операция Болсонару после полученного им в ходе избирательной кампании ножевого ранения.

В сентябре 2018 года Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. Позднее напавший рассказал о мотиве своего поступка.

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