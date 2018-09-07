Напавший на кандидата в президенты Бразилии рассказал о мотиве своего поступка

Тяжело ранивший кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару дал признательные показания полиции и рассказал о мотиве своего поступка.

Как сообщает Globo, злоумышленник объяснил свой поступок идеологическими разногласиями.

«Он утверждал, что пытался навредить кандидату Жаира Болсонару, поскольку имел с ним разногласия в идеях и образе мыслей, ещё он сказал, что тут был личный вопрос», — сообщил представитель полиции.

Уточняется, что нападавший не состоит ни в одной из политических партий.

Ранее стало известно, что Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия. Позднее СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемого в нападении на кандидата в президенты Бразилии.