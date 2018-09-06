СМИ: Полиция задержала подозреваемого в нападении на кандидата в президенты Бразилии

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Подозреваемый в нападении на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару задержан, полиция проводит расследование по факту инцидента. Об этом информирует Estadao.

По информации издания, угрозы жизни Болсонару нет.

По словам сына политика Флавио Болсонару, его отец получил поверхностное ранение в область живота. 

«Федеральная полиция сопровождала кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару во время публичного мероприятия в городе Жуиз-ди-Фору, когда его ударили ножом», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что нападавшего доставили в местный полицейский участок. Организовано расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно, что Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия.

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