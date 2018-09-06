СМИ: Полиция задержала подозреваемого в нападении на кандидата в президенты Бразилии
По информации издания, угрозы жизни Болсонару нет.
По словам сына политика Флавио Болсонару, его отец получил поверхностное ранение в область живота.
«Федеральная полиция сопровождала кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару во время публичного мероприятия в городе Жуиз-ди-Фору, когда его ударили ножом», — заявили в полиции.
В ведомстве добавили, что нападавшего доставили в местный полицейский участок. Организовано расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Ранее стало известно, что Болсонару был ранен во время предвыборного мероприятия.