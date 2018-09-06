Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия

В бразильском городе Жуиз-ди-Фору в ходе предвыборного мероприятия был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Об этом информирует AFP со ссылкой на сына политика.

Reuters

© Adriano Machado

Как передаёт Diario de Pernambuco, кандидата доставили в больницу. Отмечается, что он получил поверхностное ранение. Издание также опубликовало видео нападения на Болсонару. Jair Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora. O candidato já foi levado ao hospital e as informações são de que o corte teria sido superficial. Mais informações em instante. pic.twitter.com/nFRQGSdPsu — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) 6 сентября 2018 г. В марте сообщалось, что в Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.