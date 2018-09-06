Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия

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В бразильском городе Жуиз-ди-Фору в ходе предвыборного мероприятия был ранен ножом кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару. Об этом информирует AFP со ссылкой на сына политика.
Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия
  • Reuters
  • © Adriano Machado

Как передаёт Diario de Pernambuco, кандидата доставили в больницу.

Отмечается, что он получил поверхностное ранение.

Издание также опубликовало видео нападения на Болсонару.

В марте сообщалось, что в Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

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