Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного мероприятия
- Reuters
- © Adriano Machado
Как передаёт Diario de Pernambuco, кандидата доставили в больницу.
Отмечается, что он получил поверхностное ранение.
Издание также опубликовало видео нападения на Болсонару.
Jair Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora. O candidato já foi levado ao hospital e as informações são de que o corte teria sido superficial. Mais informações em instante. pic.twitter.com/nFRQGSdPsu— Diario de Pernambuco (@DiarioPE) 6 сентября 2018 г.
В марте сообщалось, что в Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.