Моди опубликовал пост на русском языке по итогам визита во Владивосток
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- РИА Новости
«Спасибо, Россия!.. Благодарю президента Путина, правительство и народ России за гостеприимство», — написал он.
Моди также выразил мнение, что визит в Россию был плодотворным и окажет положительное влияние на отношения двух стран.
Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию. Благодарю Президента Путина, Правительство и народ России за гостеприимство. pic.twitter.com/zOYXOzoLn1— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2019
Ранее он на русском языке поблагодарил Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».
В преддверии ВЭФ во Владивостоке Моди рассказал, что в его отношениях с Путиным существует особая химия и лёгкость.