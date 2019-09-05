Моди опубликовал пост на русском языке по итогам визита во Владивосток

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принявший участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках официального визита в Россию, на русском языке поблагодарил в Twitter российского лидера Владимира Путина за гостеприимство.
Моди опубликовал пост на русском языке по итогам визита во Владивосток
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Спасибо, Россия!.. Благодарю президента Путина, правительство и народ России за гостеприимство», — написал он.

Моди также выразил мнение, что визит в Россию был плодотворным и окажет положительное влияние на отношения двух стран.

Ранее он на русском языке поблагодарил Путина за совместную поездку на судостроительный комплекс «Звезда».

В преддверии ВЭФ во Владивостоке Моди рассказал, что в его отношениях с Путиным существует особая химия и лёгкость.

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