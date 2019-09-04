Премьер Индии опубликовал твит на русском языке

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду, 4 сентября, в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в социальной сети Twitter.

«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — написал премьер.

Он отметил, что с нетерпением ждёт участия в мероприятиях в ходе визита. 

Ранее Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным.

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