Премьер Индии опубликовал твит на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду, 4 сентября, в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в социальной сети Twitter.

«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — написал премьер. Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) 3 сентября 2019 г. Он отметил, что с нетерпением ждёт участия в мероприятиях в ходе визита. Ранее Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным.