Премьер Индии опубликовал твит на русском языке
«Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона», — написал премьер.
Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv— Narendra Modi (@narendramodi) 3 сентября 2019 г.
Он отметил, что с нетерпением ждёт участия в мероприятиях в ходе визита.
Ранее Моди рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным.